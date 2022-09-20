Стало известно о риске войны между Турцией и Грецией Die Welt: внутри НАТО назревает настоящая война между Турцией и Грецией

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Внутри военного альянса НАТО назревает конфликт между Турцией и Грецией, пишет обозревательница немецкой газеты Die Welt Каролина Дрютен. Это происходит, несмотря на объявленное единство альянса на фоне кризиса на Украине.

Журналистка отметила, что недавно президент Турции Тайип-Рейджеп Эрдоган пригрозил Греции ответить на возможные провокации введением турецких войск в страну ночью, а до этого Анкара обвинила Афины в обстреле турецкого грузового судна.

На бумаге Турция и Греция — союзники. Но в недавнем прошлом эти две страны неоднократно стояли на пороге войны, — отметила Дрютен.

Также колумнистка напомнила, что две страны были близки к вооруженному конфликту несколько лет назад, а сейчас разногласия вновь обострились. По мнению журналистки, в ближайшем будущем снижения напряженности можно не ждать.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец сообщал, что война между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье очень вероятна, потому что конфликт назревал давно. По его словам, Анкара не позволит себе потерять влияние в регионе Эгейского моря, где обнаружены крупные запасы нефти.