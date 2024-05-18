Стало известно о повреждении логистических центров ВСУ на юге Украины ТАСС: в Одесской области повреждены логистические центры ВСУ

Фото: МО РФ

Логистические центры Вооруженных сил Украины поражены в ночь на 18 мая в Одесской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Других подробностей собеседник агентства не привел. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате ночных ударов в Одесской области поражены логистические центры противника, — говорится в сообщении.

17 мая мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве. В городе звучала воздушная тревога. Местные СМИ писали, что после удара над Одессой появился столб черного дыма. Сирены также звучали в Сумской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В Минобороны России ранее сообщили, что за неделю российская армия нанесла 28 групповых ударов по объектам ВСУ в зоне СВО. Применялось высокоточное оружие и БПЛА. Их целью были командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего противника.

Депутаты бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых» ранее допустили возможность обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. Силы ПВО на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии могли бы создать «безопасную зону шириной в 70 км», считают политики.