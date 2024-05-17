Минобороны сообщило детали групповых ударов по инфраструктуре ВСУ МО: ВС России высокоточным оружием нанесли 28 групповых ударов по объектам ВСУ

Фото: МО РФ

Российская армия в период с 11 по 17 мая нанесла 28 групповых ударов по объектам ВСУ в зоне СВО, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Минобороны России. Они были нанесены с использованием высокоточного оружия и БПЛА.

Как отметили в ведомстве, целью военных миссий РФ стали командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ. Кроме того, были нанесены удары по местам хранения и производства дронов, а также безэкипажных катеров. Также известно, что российская сторона поразила пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, вступивших в ряды украинской армии.

Кроме того, ВС России установили контроль над 12 населенными пунктами в Харьковской области. Среди них числятся Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что одной из причин провала ВСУ под Харьковом является украинская коррупция в высших эшелонах власти. Он подчеркнул, что в Киеве заявили о мощной линии обороны на этом направлении, но ее в действительности не оказалось.