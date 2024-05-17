В Одессе прогремел взрыв Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На юге Украины в Одессе прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов. На территории области работает воздушная тревога.

В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах, — написал Труханов.

Издание «Страна.ua» сообщает, что после взрыва над Одессой появился столб черного дыма. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, предупредительные сирены также работают в Сумской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Николаевской областях.

Минувшей ночью два взрыва раздались в Харькове на востоке Украины. Они были зафиксированы в 00:11 и 00:13 мск. Кроме того, взрывы слышали в Полтаве. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли серию ударов по военным объектам в украинской Полтаве. По словам подпольщика, в городе прогремели четыре взрыва. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Подпольщик уточнил, что один взрыв зафиксировали близ аэропорта Полтава, расположенного в пригороде. По информации Лебедева, недавно там заметили грузовые автомобили и автобусы с военнослужащими. Также, продолжил координатор, три взрыва раздались в северной части города.