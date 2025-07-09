Стало известно о незавидной доле военкомов на Украине ТАСС: по всей Украине идет охота на сотрудников ТЦК

По всей Украине идет охота на сотрудников территориальных центров комплектования, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что люди устали от произвола военкомов.

Охота на ТЦК действительно идет по всей Украине. Люди устали от произвола «людоловов» и не боятся мстить тэцэкашникам и членам их семей, — сказал собеседник.

Ранее на Украине в селе Орловка Ровненской области произошло нападение на сотрудника территориального центра комплектования: во время проверки документов неизвестные избили военкома. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

До этого украинский депутат Артем Дмитрук отмечал, что в соцсетях положительно воспринимают атаки на ТЦК. По словам политика, после удара по военкомату в интернете не было найдено ни одного отрицательного комментария — только одобрительные реакции.

Также российский военкор Алексей Воевода заявил, что украинские граждане стали передавать координаты ТЦК представителям российских войск. По его словам, информация публикуется в открытых источниках.