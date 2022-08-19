Стало известно, какие страны пришлют наблюдателей на трибунал в ДНР Пушилин заявил, что Россия, Белоруссия и Сирия пришлют наблюдателей на военный трибунал в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 1». Он добавил, что для следующей группы иностранных наемников, пойманных в ДНР, также не исключена высшая мера наказания.

Есть подтверждения от России, Белоруссии и Сирии о том, что они пришлют своих наблюдателей, — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что трибунал над военнослужащими украинского полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) пройдет в Мариуполе. Он добавил, что власти республики начали подготовку к этому процессу.

9 июля стало известно, что двух бойцов из украинского полка «Азов» приговорили к смертной казни в ДНР. Один из приговоренных военнослужащих Константин Никитенко по кличке Фокс ездил по Мариуполю на БТР и стрелял по людям «для смеха». Второй солдат с позывным Фрост расстреливал пленных морпехов, за что и был приговорен к смертной казни.

В ДНР разработаны и внесены на рассмотрение в Народный совет (парламент) поправки, которые определят порядок приведения в исполнение смертных приговоров. Высшая мера наказания в качестве законодательной нормы существует в республике с 2015 года, однако приговоры не приводились в исполнение. На данный момент в ДНР находятся несколько тысяч пленных украинских боевиков.