Стало известно, кто будет контролировать в Стамбуле вывоз зерна с Украины Вывоз зерна с Украины будут контролировать генералы России и Турции из координационного центра в Стамбуле

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Контроль за вывозом зерна и сельхозпродукции из украинских портов будет осуществляться из совместного координационного центра, расположенного в университете Минобороны Турции. Он находится в районе Левент на берегу Босфора в европейской части Стамбула, пишет Yeni Şafak.

В Центре следить за перевозкой зерна будут военнослужащие в звании генералов или полковников из Турции, России и Украины, а также представители ООН.

Торговые суда, вывозящие зерно, будут зарегистрированы в Центре. Экипажи должны будут информировать его о характере перевозимых грузов.

Контроль за безопасной перевозкой грузов из трех украинских портов (Южный, Одесса и Черноморск) будет вестись круглосуточно. В случае необходимости стороны задействуют БПЛА. Военные корабли не будут сопровождать торговые суда, отмечает издание.

Контроль за перемещением судов будет осуществляться на выходе из украинских портов и в турецких территориальных водах. Благодаря этому нежелательные грузы не должны попадать на Украину, пишет Yeni Şafak.

О том, что между Россией, Украиной, Турцией и ООН была подписана так называемая продуктовая сделка, стало известно 22 июля. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из России, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари ранее заявил, что подписание в Стамбуле соглашения о создании коридора по вывозу зерна с Украины должно стать уроком для Евросоюза и США. По его мнению, предложения президента Франции Эммануэля Макрона по военным вопросам и главы Белого дома Джо Байдена по энергетическим проблемам не принесли плодов. Однако другие страны смогли найти выход из сложившейся ситуации.