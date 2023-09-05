Стало известно, когда Блинкен посетит Киев «Зеркало недели»: госсекретарь США Блинкен посетит Киев 6 сентября

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября посетит Киев, сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники. Подробностей визита главы американского внешнеполитического ведомства не приводится.

Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра посетит Киев, — отмечает издание.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Центральное разведывательное управление США предупредило Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом. Он добавил, что в Белом доме напрасно поверили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Источник Херша также сказал, что Блинкен хотел примерить мантию «миротворца» своего предшественника Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, положившее конец Вьетнамской войне.

Ранее издание Washington Post привело данные засекреченного прогноза американской разведки, согласно которому ВСУ «не смогут дойти» до ключевого города Мелитополя. По информации издания, эти данные привели к скандалам на заседаниях в Конгрессе США.