30 августа 2025 в 05:49

Стало известно, как повлияют на Украину политические ссоры в Польше

FT: ссора между Навроцким и Туском способна лишить Украину польской поддержки

Польша. Варшава Польша. Варшава Фото: Shutterstock/FOTODOM

Внутриполитический конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском может негативно отразиться на поддержке Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов. Борьба за главенство во внешней политике уже привела к отсутствию польского представительства на важной встрече в Белом доме.

Из-за ссоры по поводу представительства за рубежом было заметно отсутствие Польши на встрече в Белом доме с несколькими европейскими лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского, — указано в тексте.

Показательным стал тот факт, что после встречи в Вашингтоне президент США Дональд Трамп позвонил Навроцкому, а не Туску. Именно последний ранее участвовал в переговорах с украинским лидером.

Профессор Моника Сус из Польской академии наук заметила, что вместо разделения обязанностей Варшава имеет недопонимание и противостояние. Это заставляет сильно беспокоиться по поводу внешней политики Польши.

Эксперты считают, что конфликт между лидерами связан с амбициями Навроцкого, который хочет остаться президентом на два срока, и падающей поддержкой Туска. Напряженность может ослабить позицию Польши как ключевого союзника Украины в ЕС.

Ранее спикер главы Польши Рафал Лешкевич резко ответил на обвинения министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского в «поддержке российских тезисов» из-за вето на помощь неработающим беженцам. По его словам, соответствующее заявление следует расценивать как «опасный сигнал» и «проявление невежества и нехватки отзывчивости».

