День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 10:26

Запад уличили в превращении СНГ в арену борьбы против России

Постпред Грозов обвинил Запад в усилении давления на страны СНГ из-за России

Андрей Грозов Андрей Грозов Фото: Постоянное представительство России при уставных и других органах СНГ

Давление на страны СНГ со стороны западных государств усилилось, заявил постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов в интервью ТАСС. По его словам, это связано с курсом на сдерживание России.

Есть сложности внутреннего порядка, есть сложности в двусторонних отношениях государств — участников СНГ. Ну и есть, конечно же, факторы внешнего воздействия на то, что происходит на пространстве Содружества, — отметил дипломат.

Грозов подчеркнул, что Запад «решил узурпировать право диктовать условия существования другим». По его словам, это проявляется в навязывании чуждых идей и стремлении извлекать выгоду за счет ресурсов других стран.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что фейки о России можно объяснить лицемерием Запада. Сенатор обратил внимание, как эти страны «не замечают» атаки дронов на детские сады в РФ в стремлении изобразить Россию варваром.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман между тем отметил, что страны Запада демонизируют Россию, так как не могут смириться с неспособностью контролировать ее колоссальные природные ресурсы. Парламентарий подчеркнул, что эти государства всегда надеялись сами воспользоваться такими богатствами.

Запад
СНГ
Россия
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог развеяла миф о связи длительности отношений с частотой секса
Российские военные рассказали, что происходит в Днепропетровской области
Назван самый верный способ защититься от мошенников при онлайн-знакомствах
В Бельгии раскрыли, к чему приведет конфискации активов России
Трехлетний мальчик получил страшные травмы из-за детонации дрона ВСУ
Посол назвал тему, которая находится под запретом в Польше
Судно с пассажирами перевернулось на реке Малый Енисей
Раскрыта судьба пострадавших при спасении Наговициной альпинистов
В Геленджике к тушению пожара привлекли Ил-76
Над Крымом и Смоленщиной сбили 20 беспилотников за четыре часа
На полыхающем в российском регионе рынке выросла площадь пожара
Погода в Москве в субботу, 30 августа: ждем субтропическое лето?
Каллас объяснила, каких решений от встречи в Копенгагене ждать не стоит
В Италии сделали заявление, противоречащее антироссийскому курсу ЕС
«Это безумие»: удары по «Дружбе» назвали тревожным сигналом для Евросоюза
В США появились слухи о смерти Трампа
Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Гороскоп на сентябрь-2025: осень начинается с приятных хлопот
«Роснефть» раскрыла данные о прибыли и переработке нефти за шесть месяцев
Тысячи жителей Курской области провели ночь без света после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.