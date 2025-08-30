Запад уличили в превращении СНГ в арену борьбы против России Постпред Грозов обвинил Запад в усилении давления на страны СНГ из-за России

Давление на страны СНГ со стороны западных государств усилилось, заявил постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов в интервью ТАСС. По его словам, это связано с курсом на сдерживание России.

Есть сложности внутреннего порядка, есть сложности в двусторонних отношениях государств — участников СНГ. Ну и есть, конечно же, факторы внешнего воздействия на то, что происходит на пространстве Содружества, — отметил дипломат.

Грозов подчеркнул, что Запад «решил узурпировать право диктовать условия существования другим». По его словам, это проявляется в навязывании чуждых идей и стремлении извлекать выгоду за счет ресурсов других стран.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что фейки о России можно объяснить лицемерием Запада. Сенатор обратил внимание, как эти страны «не замечают» атаки дронов на детские сады в РФ в стремлении изобразить Россию варваром.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман между тем отметил, что страны Запада демонизируют Россию, так как не могут смириться с неспособностью контролировать ее колоссальные природные ресурсы. Парламентарий подчеркнул, что эти государства всегда надеялись сами воспользоваться такими богатствами.