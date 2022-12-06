Раскрыты детали нового пакета санкций ЕС против России FT: в новый пакет санкций ЕС войдет запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России

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Новый пакет санкций Евросоюза будет включать запрет на транзакции еще с тремя российскими банками, передает Financial Times. Кроме того, рестрикции могут коснуться инвестиций в горнодобывающий сектор РФ.

Еврокомиссия должна предложить запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций, — говорится в сообщении.

Собеседники издания отметили, что в рамках этого запрета будут исключения. Они распространятся на некоторые виды продукции — какие именно, не уточняется.

Накануне газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Еврокомиссия обсудила с представителями стран ЕС подготовку очередного, девятого по счету, пакета санкций в отношении России. По информации издания, предполагалось, что существующие санкционные списки будут дополнены 180 позициями.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия утвердила предложение по внесению обхода санкций Евросоюза против России в список уголовных преступлений. Физическим лицам, нарушившим ограничительные меры, будет грозить наказание в виде пяти лет тюрьмы, а юридическим — штраф в размере 5% от общего оборота компании за год.