Стало известно, что Лондон передаст Киеву в следующем пакете военной помощи Sky News: Британия передаст ВСУ сотни дронов и ракеты ПВО

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания планирует объявить новый пакет военной помощи Украине, в который в том числе войдут ракеты ПВО и сотни дронов, сообщает канал Sky News со ссылкой на правительство в Лондоне. В ближайшее время заявление на этот счет сделает премьер-министр Риши Сунак.

Отмечается, что дроны и зенитные ракеты, которые планирует поставить Киеву Лондон, имеют дальность более 200 километров. Украинский лидер Владимир Зеленский 15 мая лично прибыл в Лондон, где планирует провести переговоры с премьер-министром Риши Сунаком.

Днем ранее Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство усилит помощь Киеву накануне контрнаступления.

Зеленский в ходе пресс-конференции в Германии сообщал, что контрнаступление ВСУ в полной мере начнется, когда он совершит еще несколько поездок в страны европейских партнеров и решит вопрос с поставкой военной помощи. 14 мая он посетил Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, наступательные возможности Украины во время таких поездок растут.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич ранее сообщал, что ВСУ придется корректировать планы контрнаступления после взрывов в Павлограде, уничтоживших большие запасы зенитных ракет. По словам эксперта, сейчас ВСУ ожидают, когда будет хорошая погода, чтобы начать наносить удары по российским войскам. Он уточнил, что украинская армия, вероятнее всего, сделает упор на мобильные группы и работу в темное время суток, о чем говорит насыщение приборами ночного видения.