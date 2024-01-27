Выяснилось, что Евросоюз скрывал по поводу Украины Депутат ЕП Уоллес: ЕС игнорирует и скрывает повальную коррупцию на Украине

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Евросоюз скрывает факт повальной коррупции на Украине, написал в соцсети Twitter (X) депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. По его словам, Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной страной, однако в ЕС решили закрыть на это глаза.

ЕС превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует похожие проблемы в остальных местах. Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза, — подчеркнул политик.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила NEWS.ru, что коррупционные схемы на Украине при президенте Владимире Зеленском «расцвели махровым цветом». По ее словам, на специальной военной операции на Украине не зарабатывает только ленивый, даже на яйцах, которые для ВСУ приобретались по 17 гривен при реальной стоимости в восемь. Сенатор подчеркнула, что обмундирование для солдат шьют строительные компании, а полковника Александра Козловского из сил логистики подозревают в хищении 170 миллионов гривен.

До этого военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что коррупции подвержены как тыловое, так и боевое офицерство Украины и скандалы, проливающие на нее свет, не изменят уровень коррумпированности командования ВСУ. По его словам, информация о поведении замкома украинских сил теробороны Сергея Собко, обнародованная его экс-супругой, показывает типичную для страны картину.