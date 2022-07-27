Стали известны сроки выхода первого судна с зерном из украинского порта Reuters: первое судно с зерном может выйти из украинского порта до конца недели

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Первое судно может отправиться из портов Черного моря по так называемому зерновому коридору уже до конца недели, заявил агентству Reuters высокопоставленный турецкий чиновник. По его словам, для этого уже проработаны все детали, включая безопасный маршрут для судов, который не потребует разминирования.

Это займет не более нескольких дней. Похоже, на этой неделе будет отгружена первая партия зерна и состоится его вывоз с Украины, — сказал чиновник.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предположил, что до конца текущего года по зерновому коридору может быть перевезено до 50 млн тонн зерна с Украины и из России. При этом соглашения о перевозке зерна могут быть автоматически продлены по истечении изначальных четырех месяцев.