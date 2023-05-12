Стали известны финалисты Евровидения-2023 В Ливерпуле объявили 26 стран, которые выступят в финале конкурса Евровидение-2023

Фото: Graham Finney/Cover Images/Global Look Press

Второй полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2023 прошел в Ливерпуле, где были определены последние участники финальной стадии конкурса. Всего 26 стран выступят на сцене 13 мая, чтобы побороться за главный приз конкурса — хрустальный микрофон.

По результатам голосования в финал прошли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения. Они присоединятся к уже отобранным странам: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания.

Россия в текущем году не принимает участие в конкурсе. Страну отстранили от участия в Евровидении в связи с началом спецоперации на Украине.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что Россия не может продолжать участие в Евровидении, в связи с чем нужно создать собственный аналог международного песенного конкурса. Он пояснил, что допускать к российскому конкурсу нужно только участников из дружественных стран.

Организатор Евровидения Мартин Эстердаль ранее заявил, что исключение России стало непростым решением. По его словам, запрет «соответствует ценностям Запада — взаимовыручке и объединению через музыку».