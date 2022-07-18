Стала известна сумма общего долга европейских энергокомпаний Bloomberg: общий долг европейских энергокомпаний достиг €1,7 трлн

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Общая задолженность европейских энергетических компаний достигла €1,7 трлн, пишет Bloomberg. Причиной этого стали возросшие расходы на фоне подорожавших нефти и газа. Сумма долгов энергокомпаний на 50% превышает показатели до начала пандемии коронавируса.

Общая сумма заимствований на сегодня как минимум на 50% больше, чем до начала пандемии: в четвертом квартале 2019 года долг составлял порядка €1,1 трлн. За первую половину этого года компании привлекли €45 млрд за счет облигаций и €72млрд получили в кредит, — сообщает Bloomberg.

Ранее обозреватель Хавьер Блас отмечал, что на разрешение энергетического кризиса предстоящей зимой Евросоюзу может потребоваться более $200 млрд. И это, по его словам, еще не самый худший прогноз.

Правительство Германии ранее сообщило, что трудности с газоснабжением могут сохраниться не только ближайшей зимой, но и на протяжении всего следующего года. Газовый кризис может быть особенно заметен в отдельных регионах страны.