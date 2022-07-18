Германии предрекли газовый кризис до 2024 года Bild: власти Германии допустили, что проблемы с газоснабжением сохранятся до 2024 года

Фото: Bernd Weißbrod/dpa Global Look Press

Газораспределительная станция

Правительство Германии допускает, что трудности с газоснабжением могут сохраниться не только ближайшей зимой, но и на протяжении всего следующего года, пишет Bild без ссылки на какие-либо источники. Уточняется, что газовый кризис может быть особенно заметным в отдельных регионах страны.

Германия и через год в зимний период будет зависеть от российского газа. <...> Даже если затруднительное положение с газом не возникнет на территории страны в целом, то нельзя исключать нехватки в отдельных федеральных землях, — говорится в публикации.

Ранее власти ФРГ предположили, что Россия после завершения ремонта «Северного потока» не станет полностью возобновлять поставки по газопроводу. Такой сценарий обсуждался на встрече руководителя аппарата канцлера Германии Вольфганга Шмидта с главами земельных администраций.

Накануне стало известно, что турбина Siemens для «Северного потока», которую в Германии ожидали после ремонта, 17 июля была загружена в самолет и оправлена из Канады. Ориентировочно она прибудет в Берлин 24 июля. Еще от пяти до семи дней потребуется, чтобы доставить агрегат в Россию.