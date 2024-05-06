Стала известа реакция Кейт Миддлтон на визит принца Гарри в Лондон Mirror: Кейт Миддлтон порадовалась, что принц Гарри приедет в Лондон без Маркл

Кейт Миддлтон и принц Уильям «вздохнули с облегчением», когда узнали, что герцог Сассекский Гарри приедет в Лондон без своей супруги Меган Маркл, рассказал биограф Том Куинн. По его словам, принцесса Уэльская считает, что общение с Гарри из-за этого будет менее неловким. Принц Уильям при этом «ненавидит одну мысль о том», что ему придется разговаривать с братом, передает слова эксперта The Mirror.

Уильям ненавидит одну мысль о том, что ему снова нужно будет встретиться с Гарри. Кейт воспринимает это по-другому. Она считает, что общение с Гарри будет менее неловким, если рядом не появится Меган, — заявил Куинн.

По словам биографа, принц Уильям и Кейт Миддлтон считают, что Меган Маркл плохо влияют на Гарри. В частности, принцесса видит в герцоге «проблемного маленького мальчика, которому нужны внимание и безоговорочная любовь».

Ранее СМИ писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон чувствуют предательство со стороны принца Гарри. По сведениям изданий, 8 мая младший брат королевского наследника планирует присутствовать на мероприятии к 10-летию Игр непобежденных в соборе Святого Павла в Лондоне. Известно, что супруги не поддерживают контакт ни с ним, ни с его женой Меган Маркл.