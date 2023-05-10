США и Великобритания стали чаще выдавать визы талантливым россиянам

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США и Великобритания стали в несколько раз чаще выдавать визы талантливым россиянам за последние три года, сообщает РБК. Отмечается, что в прошлом году США выдали россиянам 445 «виз талантов» — типа О-1. При этом в 2020 году их число составляло 135, в 2021-м — 247. За первые два месяца 2023 года было выдано уже 72 визы О-1.

Такие же высокие показатели по британским визам — Global Talent Visa. В 2022 год россияне смогли получить их 397 раз, годом ранее — 72 раза, а в 2020-м — 34 раза. Таким образом, Британия тоже стала существенно чаще выдавать талантливым россиянам въездные документы.

Ранее французский визовый центр ввел плату для записи на подачу документов. Россиянам придется заплатить €35,5 в рублях по курсу, установленному на момент записи. При подаче документов оплачивать сбор повторно не придется.

В феврале Европейский союз решил ввести цифровые шенгенские визы для туристов. Таким образом, заявление на получение туристической визы можно будет подать в онлайн-формате. Это должно позволить сократить время оформления визы, избавить туристов от лишних усилий и затрат, а также повысить безопасность.