https://static.news.ru/photo/d49c4c9c-e908-11e9-b068-fa163e074e61_660.jpg Фото: 1st Lt. Ellen C. Brabo/U.S. Army

НАТО планирует провести в Европе крупнейшие военные учения Defender 2020. Для этого США намерены осуществить самую масштабную за последние 25 лет операцию по переброске войск на европейские территории.

Всего в манёврах примут участие около 37 тысяч солдат. 20 тысяч из них доставят из штатов через Атлантический океан.

Целью учений является повышение готовности НАТО к сдерживанию возможных противников. Логистическим и командным центром Defender 2020 станет Германия. Под командованием Бундесвера будут работать военные из 19 стран Альянса.

Левая партия Германии уже осудила учения. По мнению представителя политической силы Александра Неу, манёвры вызовут негативную реакцию России, что неизбежно приведёт к дальнейшей эскалации, передаёт Der Spiegel .