Боевые корабли российской армии приступили к учениям, которые проходят в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
В манёврах задействованы фрегат «Адмирал Эссен», подлодка «Колпино», малые противолодочные корабли «Колпино» и «Суздалец», а также суда обеспечения — в общей сложности более десяти единиц.
Экипажам предстоит обнаружить и уничтожить подводную лодку условного противника. Моряки субмарины в свою попытаются скрытно атаковать надводную и наземную цели, а после этого уклониться от контратаки бомбами и торпедами.
Уже отработаны выход с места базирования и морской переход к новому месту дислокации, а также охрана кораблей на незащищённом рейде.
Учения продлятся до 11 октября.
Ранее News.ru писал, что США разработали стратегию военного сдерживания России в Черноморском регионе. Это намерены осуществлять усилением активности стран НАТО у границ РФ.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен