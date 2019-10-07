https://static.news.ru/photo/ad49f886-e8ec-11e9-be60-fa163e074e61_660.jpg «Адмирал Эссен» Фото: Бричевский А./kchf.ru

Боевые корабли российской армии приступили к учениям, которые проходят в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

В манёврах задействованы фрегат «Адмирал Эссен», подлодка «Колпино», малые противолодочные корабли «Колпино» и «Суздалец», а также суда обеспечения — в общей сложности более десяти единиц.

Экипажам предстоит обнаружить и уничтожить подводную лодку условного противника. Моряки субмарины в свою попытаются скрытно атаковать надводную и наземную цели, а после этого уклониться от контратаки бомбами и торпедами.

Уже отработаны выход с места базирования и морской переход к новому месту дислокации, а также охрана кораблей на незащищённом рейде.

Учения продлятся до 11 октября.

Ранее News.ru писал, что США разработали стратегию военного сдерживания России в Черноморском регионе. Это намерены осуществлять усилением активности стран НАТО у границ РФ.