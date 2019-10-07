https://static.news.ru/photo/a357f61e-e8d5-11e9-9fc7-fa163e074e61_660.jpg Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» Фото: mil_ru/instagram.com

Минимизировать последствия российской агрессии в Черноморском регионе необходимо усилением активности стран НАТО у границ РФ. Такую позицию озвучили в американском правительственном аналитическом центре RAND Corporation.

Ведомство обнародовало доклад, посвящённый стратегии сдерживания России. Его авторы выражают обеспокоенность тем, что Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе, передаёт РИА Новости .

По мнению экспертов центра, для противодействия растущему российскому влиянию в регионе в Румынии и Болгарии необходимо развернуть береговые ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. Среди других мер — расширение учений Североатлантического альянса и помощь в развитии оборонных потенциалов Грузии и Украины.

Ранее, как писал News.ru, американские журналисты подсчитали количество боевых машин в России и пришли к выводу, что Москва обладает самым многочисленным в мире парком танков.