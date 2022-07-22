Spiegel узнал о секретных документах G7, найденных в мусорном баке у Шольца Spiegel: соседи немецкого канцлера Шольца нашли в его мусорном баке секретные документы о саммите G7

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Олаф Шольц

Соседи по дому канцлера ФРГ Олафа Шольца и его супруги Бритты Эрнст обнаружили в мусорном баке секретные документы, в которых содержится информация о прошедшем в июне саммите G7, пишет Spiegel. По данным журнала, в документах в том числе содержались характеристики лидеров «Большой семерки». Отмечается, что в одной из бумаг написано о том, что жена премьер-министра Марио Драги избегает общественности.

При обращении с секретной документацией действуют строгие правила... При наличии грифа «для служебного пользования» документы должны быть уничтожены таким образом, чтобы содержимое не было узнаваемо и его нельзя было восстановить, — сказано в тексте статьи.

Журналисты издания попросили Шольца прокомментировать инцидент, однако ответа от канцлера и его супруги так и не последовало.

48-й саммит «Большой семерки» прошел с 26 по 28 июня 2022 года в Замке Эльмау в Баварских Альпах. Председательствующей страной стала Германия.

В ходе мероприятия президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров западных стран предоставить гарантии безопасности. Вместе с тем украинский лидер заявил, что Киеву необходимы системы противовоздушной обороны.