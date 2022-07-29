Spiegel: несколько переданных Украине гаубиц уже нуждаются в ремонте

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000

Спустя месяц после поставки немецких артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 техника уже нуждается в ремонте, сообщает Der Spiegel. Военнослужащие Германии считают, что проблемы связаны со слишком интенсивным использованием гаубиц украинскими солдатами, из-за чего механизм перезарядки установок перегревается и приходит в негодность.

В середине недели Киев сообщил Берлину о том, что некоторые из семи поставленных в конце июня орудий Panzerhaubitze 2000 после интенсивного обстрела российских позиций выдавали сообщения об ошибках. Поэтому несколько гаубиц нуждаются в ремонте, — отмечают журналисты.

По мнению немецких военных, нормой, близкой к пределу, являются 100 выстрелов в день, а украинцы ее превышают. Кроме того, ВСУ сначала могли пытаться атаковать из Panzerhaubitze 2000 слишком далекие цели, предполагают в Германии.

Ранее стало известно, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства. Данная поставка превышает предыдущие заказы как по объему, так и по стоимости. Уточняется, что соответствующая заявка была подана немецкой машиностроительной компанией KMW в экономический центр, и уже через два дня было получено разрешение на производство. Бюджет на создание 100 танковых гаубиц оценивается в €1,7 млрд.