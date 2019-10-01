https://static.news.ru/photo/c608757c-e456-11e9-86a0-fa163e074e61_660.jpg Игорь Новиков Фото: innovationhouse.org.ua/facebook.com

Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков в разговоре с журналисткой Анной Балент признался, что в будущем он был бы не против вступить в интимный контакт с роботом.

Однако он отметил, что подобное может произойти только с согласия супруги.

Балент и Новиков говорили о секс-роботе Саманте, которую научили отказывать людям в близости, негативно реагируя на грубые прикосновения и неуважительный тон в беседе.

Советник лидера высказал своё мнение относительно будущей востребованности таких игрушек в обществе. На его взгляд, секс-роботы не станут массовым явлением.

Я к этому отношусь очень просто, спрос формируют предложение. Я не думаю, что роботы приживутся как массовое явление, это будет нишевая игрушка, которая на макрособытия влиять не будет, — приводит его слова портал «Украинские новости».

Ранее, как писал News.ru, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в День памяти жертв Бабьего Яра посетила концерт коллектива «Женский квартал» и опубликовала видеозапись с выступления на своей официальной странице в социальной сети. После этого в её адрес подписчики обрушились волной критики.