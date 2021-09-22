Советник Зеленского назвал возможную причину покушения на него
Сергей Попов
Сергей Попов
15:23, 22 сентября 2021
Сергей ШефирФото: kino-teatr.ru
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Советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир полагает, что покушение на него совершено с целью запугать действующую власть. В МВД страны придерживаются противоположного мнения — целью покушения было именно убийство чиновника, сообщает ТАСС.
Покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти, — цитирует агентство Шефира.
Советник главы государства добавил, что причиной инцидента не могут быть конфликты внутри президентской команды, поскольку таковых нет.
Хочу подчеркнуть, что целью данного преступления было не запугать, а именно убить первого помощника президента, — заявил в свою очередь глава МАВД Украины Денис Монастырский.
При этом он отметил, что команду Зеленского напугать не удастся, и начатые реформы, в том числе по борьбе с преступностью, будут продолжены.
Министр добавил, что ему неизвестно число участников покушения, а также назвал преждевременными заявления о «российском следе».
Покушение на Шефира было совершено 22 сентября по Киевом. Неизвестные обстреляли его автомобиль из автоматического оружия. Советник Зеленского не пострадал, ранения получил его водитель, который в настоящее время находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Ранее глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что покушение может являться «приветом» команде Зеленского от криминального мира, иметь «российский след» или быть последствием борьбы за влияние финансово-промышленных групп.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что передавать ему «привет» таким образом — это проявление слабости. Он пообещал, что ответ на преступление будет «сильным».