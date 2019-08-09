https://static.news.ru/photo/738284ec-bcdc-11e9-9df7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Никита Потураев/Facebook

Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.

Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искажённую украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине, — подчеркнул он.

По его мнению, интервью, которое глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков дал «Коммерсанту» не вредит имиджу политсилы.

При этом на вопрос о том, стоит ли Разумкову идти на интервью с ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой Потураев отметил, что сам он категорически не стал бы этого делать.

Также советник Зеленского считает, что в России практически не осталось СМИ, которые можно считать профессиональными, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее журналистка Нелли Ковальская заявила, что пресс-служба аппарата президента Украины Владимира Зеленского грубо и по-хамски общается с представителями прессы.