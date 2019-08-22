https://static.news.ru/photo/6caa253c-c4cd-11e9-b06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Obermeier/imageBROKER.com/Global Look Press

Возвращение России в неформальный клуб ведущих держав G7 (ранее G8) будет свидетельствовать о слабости государств «большой семёрки».

Как передаёт ТАСС со ссылкой на осведомлённые источники в Совете Европы, политики Евросоюза считают, что приглашение России на саммиты G7 без предварительных условий контрпродуктивно. В ЕС убеждены, что причины, по которым G8 превратилась в G7 сохраняются до сих пор.

Один из европейских дипломатов также рассказал информагентству, что ЕС считает выполнение минских соглашений необходимым условием возобновления сотрудничества G7 и России. Источник не стал вдаваться в подробности, как именно РФ может выполнить минские соглашения, будучи их гарантом, а не участником.

Одним из самых активных сторонников возобновления сотрудничества «семёрки» и России стал президент США Дональд Трамп. News.ru сообщал о желании Трампа пригласить РФ на саммит G7. Позже американский лидер неоднократно подтверждал свою приверженность идее возвращения России в клуб ведущих держав. Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривают возможность пригласить Россию на саммит «семёрки» в 2020 году.