Сотрудника СБУ задержали по делу о покушении на убийство коллеги

https://static.news.ru/photo/24e9e904-5d78-11eb-ba94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Служба безпеки України/facebook.com

Действующего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задержали по подозрению в причастности к покушению на убийство своего коллеги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской спецслужбы.

Вчера проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно — предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудник СБУ, — сообщает пресс-служба на официальной странице СБУ в Facebook.

При этом фамилии фигурантов не называются. Обстоятельства дела, как уточнили в ведомстве, будут обнародованы после завершения оперативных и следственных мероприятий.

Ранее украинские СМИ опубликовали сообщения о задержании полковника спецназа СБУ Андрея Расюка, подозреваемого во взятке за планируемое убийство начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. По информации журналистов, в рамках дела также объявлен в розыск экс-глава СБУ Дмитрий Нескоромный.

Как писал NEWS.ru, лидера неонацистской террористической группировки, который занимался распространением материалов с призывами и инструкциями по совершению терактов, задержали в Киеве.