В Киеве задержали лидера неонацистов по прозвищу Гитлер

https://static.news.ru/photo/3bdcfe32-502e-11eb-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Служба безпеки України/facebook.com

Лидера неонацистской террористической группировки, который занимался распространением материалов с призывами и инструкциями по совершению терактов, задержали в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу Гитлер, — цитирует сообщение «Интерфакс».

В СБУ рассказали, что неонацист через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности «манифеста» австралийского террориста, устроившего теракт в мечети в Новой Зеландии в 2019 году, Брентона Тарранта. В этих материалах он призывал к совершению терактов на расовой и религиозной почве.

Доказательства причастности Гитлера к этой деятельности были получены при обысках и после соответствующих экспертиз. У подозреваемого изъяты агитационные материалы, неонацистская символика, средства связи и оргтехника.

Суд может приговорить Гитлера к трём годам лишения свободы за публичные призывы к совершению террористического акта. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ, Следственного комитета и полиции провели операции по задержанию шестерых членов неонацистской радикальной группировки. Задержания были произведены в Москве, Тюмени и Сочи.

Всех задержанных обвиняют в причастности к серии особо тяжких преступлений, совершённых в 2002–2004 годах, в том числе в убийстве трудовых мигрантов из Центральной Азии. В совершённых убийствах соучастником задержанных выступал лидер ряда праворадикальных объединений Максим Марцинкевич, известный по кличке Тесак.