https://static.news.ru/photo/b03b4bde-570b-11ea-8d70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Социал-демократическая партия «Согласие» собирается оспорить в Конституционном суде Латвии проект роспуска Рижской думы, рассказал лидер политической организации Янис Урбанович.

«Согласие» считает, что принятие документа нарушает закон из-за его мотивации — якобы неспособности муниципалитета справиться с проблемой организации вывоза мусора, передаёт портал LETA.

Сохранив в аннотации к закону первоначальный грех — мусорную сагу, которой в реальности нет, — процесс стал незаконным, — добавил Урбанович.

За роспуск выступили 66 депутатов, 22 — против. Для принятия законопроекта было необходимо, чтобы проголосовал 51 парламентарий.

По словам министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуца, если раньше дума плохо справлялась со своими обязанностями, то сейчас она вообще не в состоянии их выполнять. Он также добавил, что помимо постоянных коррупционных скандалов, парламент не способен принять бюджет города на 2020 год и даже провести заседание.

В ближайшее время ЦИК должна назвать дату внеочередных выборов. До того как соберётся новая дума, её обязанности будет выполнять временная администрация.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство может изменить норму о роспуске Госдумы в Конституции РФ. Из Конституции могут исключить пункт о роспуске президентом Госдумы в том случае, если ГД три раза отклонит кандидатуру председателя правительства.