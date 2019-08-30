Социал-демократическая партия Германии занимает первое место на выборах в парламент федеральной земли Бранденбург. Таковы первые данные экзитполов.
Социал-демократы, по информации опросов, получают 27,5% голосов избирателей, ультраправая «Альтернатива для Германии» — 22,5%, Христианско-демократический союз идёт с 15,5%, левая партия — с 11%, «Зелёные» — с 10%, передаёт
Как писал News.ru, более 5 млн избирателей получили приглашение проголосовать на выборах в ландтаги (земские парламенты) в федеральных землях ФРГ — Саксонии и Бранденбурге.