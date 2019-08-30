Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс передал главе Украины Владимиру Зеленскому поздравление от президента США Дональда Трампа. Американский лидер, по его словам, выразил удовлетворение успешным началом работы своего коллеги на новом для себя поприще.

Я хочу вас поздравить <...> с очень сильным стартом как президента Украины от президента Дональда Трампа, — сказал Пенс во время встречи с Зеленским в Варшаве. Он отметил, что отношения...