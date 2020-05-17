Собак проверяют на способность учуять коронавирус у людей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Великобритании в рамках борьбы с пандемией коронавируса запустили программу по привлечению собак, которые смогут выявить бессимптомных носителей инфекции. Правительство уже сообщило о выделении учёным, исследующим вопрос, £500 тысяч.

Группа специалистов из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, организации Medical Detection Dogs и университета Дарема наблюдает за способностью «супер шестёрки» — команды лабрадоров и кокер-спаниелев — учуять COVID-19 у инфицированных людей, не проявляющих симптомов, передаёт Al Arabiya.

В случае успеха этот подход может революционизировать методы диагностики вируса, что приведёт к быстрому скринингу большого числа людей, что может оказать глубокое воздействие и помочь вернуть нашу жизнь в нормальное состояние, — пояснил ведущий исследователь Джеймс Логан.

Если в ходе испытаний эксперты соберут достаточно доказательств о возможности собак унюхать коронавирус, в течение шести месяцев первая группа животных может быть отправлена в ключевые пункты въезда в Великобританию для проверки прибывающих пассажиров на наличие инфекции в организме.

Ранее проводившая исследование команда доказала способность собак с чрезвычайной точностью выявлять людей с малярией.

Как писал NEWS.ru, сами собаки также могут заражаться коронавирусом. К такому выводу пришли ветеринары и медики из Гонконга.