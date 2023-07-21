Снявшуюся для обложки Playboy госсекретаря Франции Шьяппу уволили

Фото: Panoramic / Global Look Press

Государственный секретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа отправлена в отставку после интервью и фотосессии для журнала Playboy. Соответствующий приказ подписал президент Франции Эммануэль Макрон.

Она расплачивается за обложку Playboy в мае, — написал телеканал BFMTV.

При этом сама Шьяппа объяснила появление своих фотографий во взрослом журнале защитой прав и свобод женщин. В весеннем номере Playboy также вышло ее 12-страничное интервью, в котором в том числе говорилось о проблемах аборта, феминизме, власти и сексе. Оно сопровождалось галереей снимков с 40-летней госсекретарем. На одном из них женщина в откровенном боди сидела на фоне французского флага.

Ранее фотосессию чиновницы осудила министр Франции по вопросам равноправия между мужчинами и женщинами Изабель Ром. По ее словам, Шьяппа выбрала для разговора о правах женщин журнал, в котором собраны все самые сексистские стереотипы. Тогда же премьер-министр страны Элизабет Борн назвала выбор издания «не самом подходящим», в то время по всей территории Франции шли протесты. Она призвала общественность не пытаться «понравиться ретроградам и лицемерам».