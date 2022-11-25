СМИ узнали о ссоре Бельгии и Британии из-за ядерных боеголовок Times: Бельгия и Британия поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок

Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press

Между Великобританией и Бельгией возник торгово-дипломатический конфликт. Об этом сообщает газета Times. Причиной, по данным издания, стал отказ Брюсселя передать своему союзнику по НАТО критически важное оборудование для сил ядерного сдерживания.

По информации Times, Лондону требовался специализированный изостатический пресс высокого давления, используемый в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Эти изделия производятся американо-бельгийской компанией EPSI в Антверпене. Как заявил источник издания в бельгийском правительстве, данное производство не имеет мировых аналогов.

Бельгийские прессы используются в производственном процессе на предприятии в Олдермастоне, которое является ответственным за разработку, производство и обслуживание британских ядерных боеголовок. При этом лицензия на экспорт, которая стала требоваться после Brexit, рассматривалась в качестве формальности, однако заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, который как член партии зеленых активно выступает против ядерного оружия, заблокировал сделку.

Великобритания после этого пригрозила отменить заказ на поставку пулеметов бельгийской компанией FN Herstal, стоимость которого оценивается в 600 млн евро, после этого конфликт усилился.

Ранее политолог Владимир Лепехин заявил, что с помощью резолюции о терроризме, санкций и других провокаций Запад пытается загнать Россию в тупик. По его словам, безответственные западные чиновники, признавшие РФ государством-спонсором терроризма, жаждут эскалации. Эксперт отметил, что Россию провоцируют на жестокие действия в отношении ЕС, а именно на применение ядерного оружия на территории Европы.