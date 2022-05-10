СМИ узнали о кризисном плане ФРГ на случай прекращения поставок газа из РФ Reuters: ФРГ готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Германия готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники. Возглавляет подготовку плана Министерство экономики страны. По данным агентства, в ФРГ опасаются, что РФ приостановит поставки в одностороннем порядке.

По словам источников, план предполагает выделение правительством кредитов и гарантий для поддержки энергокомпаний, а также осуществление контроля над критически важными фирмами. Также правительство сможет приобретать доли в компаниях.

Неназванные должностные лица полагают, что Германия приближается к пределу санкций, которые она может ввести, не вызвав собственный экономический спад. При этом к идее введения санкций в отношении российского газа настороженно относятся даже те представители правящей коалиции, кто в целом выступает за ограничительные меры.

Также один из источников агентства сообщил, что ряд руководителей крупных немецких компаний и представители фирм, имеющих «связи с Россией», повлияли на Берлин, встречаясь с чиновниками и призывая их не налагать запрет на российский газ. Представители бизнеса уверяли, что в любом случае намерены ограничить связи с Москвой в энергетической отрасли, но просили власти не вынуждать их делать это незамедлительно.

Reuters подчёркивает, что работа над комплексом мер ещё не завершена.

Кроме того, по данным агентства, регулятор ФРГ рассматривает возможность изменить порядок нормирования газа в чрезвычайных ситуациях, согласно которому домохозяйства первыми ограничат в поставках. Это ознаменует пересмотр действующей политики, согласно которой бизнес первым «отключают» от поставок.