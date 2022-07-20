СМИ узнали, когда премьер Италии Драги может подать в отставку Rai News 24: премьер Италии Драги может подать в отставку 21 июля

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Премьер-министр Италии Марио Драги может подать в отставку уже в четверг, 21 июля. Об этом сообщил телеканал Rai News 24 со ссылкой на осведомлённые источники в президентском Квиринальском дворце. Это будет вторая попытка главы правительства сложить с себя полномочия.

По информации телеканала, в четверг Драги будет наблюдать за дебатами в нижней палате парламента, где пройдёт такая же процедура, как 20 июля прошла в сенате. Тогда после выступления премьер-министра состоялось голосование о резолюции по вопросу о доверии премьеру. Сенат выразил доверие, однако в голосовании приняли участие менее половины сенаторов, от участия в процедуре отказались сразу три партии, входящие в правящую коалицию.

На минувшей неделе Драги уже подавал прошение об отставке, которое было отклонено президентом республики Серджо Маттареллой, так как формально кабмин не утратил поддержку парламентского большинства. К нынешнему кризису власти привело неучастие одной из правящих партий — «Движения пяти звёзд» — в голосовании по вопросу о доверии, увязанному с принятием законопроекта, положения которого не устраивали представителей партии.

Действующий кабинет министров Италии представляет собой широкую коалицию «национального единства», которая была сформирована после очередного правительственного кризиса и падения кабинета Джузеппе Конте в начале 2021 года, ныне возглавляющего то самое «Движение пяти звёзд».