Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги

Фото: Roberto Monaldo/Global Look Press

Премьер-министр Марио Драги

Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Марио Драги, хотя и с минимальным числом голосов. Согласно результатам, только 95 сенаторов проголосовали за, пишет РИА Новости. При этом три ведущие партии правящей коалиции страны ранее отказались участвовать в голосовании о доверии правительству во главе с Драги: это «Движение пяти звезд», правоцентристские «Вперед, Италия» и «Лига».

Таким образом, в голосовании не приняли участие около трети от общего числа сенаторов, — пишет агентство.

Драги подал в отставку на прошлой неделе. Он сообщил, что общенациональное большинство перестаёт существовать из-за отказа «Движения пяти звезд» принимать участие в голосовании о доверии правительству в сенате. При этом президент страны Серджо Маттарелла отказался принимать отставку Драги: он предложил сообщить парламенту о сложившейся внутриполитической ситуации.

Ранее 20 июля Драги поставил вопрос о вотуме доверия правительству после выступления в сенате Национального парламента. Выступая перед сенаторами накануне, политик не подтвердил, что уходит в отставку, призвав к «восстановлению пакта доверия» между партиями.