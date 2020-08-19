СМИ: украинские спецслужбы провалились из-за «бойцов ЧВК» в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f41ae51a-e22c-11ea-93c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff via globallookpress.com/Global Look Press

СБУ и ГУР Украины организовали спецоперацию, частью которой был приезд 33 россиян на территорию Белоруссии. Однако эта операция провалилась из-за «слива» информации.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил главный редактор «Цензор.net» Юрий Бутусов. Также об этом написала «Украинская правда». В обоих случаях журналисты ссылались на информированные источники в силовых структурах.

Отмечается, что спецслужбы планировали заполучить граждан РФ, которые принимали участие в боевых действиях на территории ДНР. Их планировалось захватить и использовать в работе по обмену пленными с Москвой. Как сообщили источники, группа россиян должна была вылететь из Минска в Стамбул. Предполагалось, что они отправятся в Турцию, чтобы потом улететь в Венесуэлу и охранять там нефтяные объекты. Согласно плану спецслужб, самолёт должен был совершить экстренную посадку на Украине. Там россиян и задержали бы.

Заключительный этап операции президент Владимир Зеленский узнал 24 июня. Однако глава офиса национального лидера Андрей Ермак вмешался в планы правительства. Он призвал перенести операцию, чтобы начало очередного перемирия на Донбассе не сорвалось. Зеленский согласился. Задержание было решено перенести на 30 июля. После этого граждан РФ расселили в санаторий под Минском. Однако к этому моменту детали операции украинских спецслужб стали известны ФСБ. В итоге задержанные россияне вернулись домой 14 августа.

Ранее журналисты «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в российских спецслужбах заявили, что задержание россиян в Белоруссии стало провокацией украинских спецслужб. Журналисты утверждают, что некий Сергей Петрович обзванивал бывших бойцов так называемой ЧВК Вагнера и предлагал им работу охранников на нефтяных объектах в Сирии.

Позже к переговорам подключился ещё один человек, который представлялся «менеджером по безопасности «Роснефти», что было неправдой. Россиян разбили на пять групп. Четыре группы должны были лететь по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас, но их билеты аннулировали, при этом россияне не знали об этом. 29 июля группу российских граждан задержала белорусская «Альфа».

Как писал NEWS.ru, в СБУ назвали фейком данные о причастности к операции по задержанию 33 россиян, которых в Минске называли сотрудниками частной военной компании Вагнера.