СМИ: российская разведка усилила активность в Германии

https://static.news.ru/photo/1b2ad840-b2ee-11ea-b2e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Российские спецслужбы сегодня ведут в Германии разведывательную деятельность даже более активно, чем в период «холодной войны». Такого мнения придерживается автор стать, опубликованной в немецком журнале Focus.

Ссылаясь на данные Федерального ведомства по охране конституции и управления уголовной полиции страны, он отмечает, что в настоящее время на территории ФРГ действуют около 200 сотрудников российской разведки. Они вербуют информаторов в политической, экономической и других сферах.

По словам автора статьи, разведчиков из РФ работают под дипломатическим прикрытием в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и других городах.

С помощью завербованных информантов в партиях и правительственных учреждениях Москва пытается своевременно узнавать подробности немецкой внутренней и внешней политики или влиять на неё, — говорится в публикации.

В ней предполагается, что российские разведчики могут иметь отношение к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. По словам автора, подозреваемый в совершении преступления россиянин, «возможно получал помощь из российского посольства».

Хангошвили был застрелен в Берлине летом 2019 года. В правоохранительных органах ФРГ считают, что потерпевший был «ликвидирован» по требованию российских властей, обвинявших его в причастности к террористической группировке «Кавказский эмират» (запрещена в РФ).

По словам президента России Владимира Путина, Хангошвили был активным участником боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также одним из организаторов взрывов в московском метро. Российские власти неоднократно обращались к Берлину с просьбой о его выдаче, но получали отказ.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат бундестага Александр Ламбсдорф призвал отказаться от проекта «Северный поток — 2» из-за убийства Хангошвили. По его словам, это преступление «является серьёзной атакой на суверенитет Германии», и поводом задуматься о целесообразности сотрудничества с Москвой.