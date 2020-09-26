СМИ: Меркель тайно посещала Навального в клинике Charité

https://static.news.ru/photo/eb0620ea-014c-11eb-b837-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

По данным немецких СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель нанесла визит российскому оппозиционеру Алексею Навальному, пока тот проходил лечение в клинике Charité в Берлине.

Тайный визит Меркель является политическим жестом, который призван показать Москве, что Берлин так просто не оставит дело об отравлении российского оппозиционера без окончательного расследования, пишет издание Spiegel.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Российское руководство отрицает любые обвинения в причастности к отравлению Навального.