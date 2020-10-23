СМИ: массовая вакцинация от COVID-19 в Германии может начаться в 2020 году

https://static.news.ru/photo/84902564-151e-11eb-8325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rüdiger Wölk/Global Look Press

Вакцинация жителей ФРГ от коронавирусной инфекции может начаться уже в 2020 году, власти страны начали подготовку к ней.

Немецкий Минздрав направил правительствам федеральных земель письма с поручением до 10 ноября сообщить адреса региональных прививочных центров. Планируется, что во всей стране создадут около 60 таких учреждений, а их количество в регионах будет зависеть от числа жителей федеральной земли. В частности, в Баварии должно быть 16 центров, а в Бремене один, передаёт Bild.

Прививочные центры организуются для того, чтобы обеспечить сохранность и эффективность вакцины. Препарат будет храниться при температуре минус 78 градусов, многие частные клиники не могут обеспечить такой режим.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в самое ближайшее время фирма Biontech зарегистрирует немецкую вакцину от коронавируса. Глава Минздрава подтвердил, что вакцинация граждан может начаться в конце 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Германия стала инициатором разработки проекта реформы Всемирной организации здравоохранения. В Евросоюзе считают, что пандемия коронавируса высветила недостаточную прозрачность механизмов взаимодействия ВОЗ с государствами-членами.