https://static.news.ru/photo/95d7016a-ca58-11e9-8252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Парламентская фракция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» предложила кандидатуру Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной рады.

Хотим внести в качестве кандидата на пост главы Верховной рады Дмитрия Разумкова, — цитирует ТАСС руководителя фракции Давида Арахамию.

Кроме того, президент Украины внёс в Раду кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны, кандидатуру Вадима Пристайки — на пост министра иностранных дел, кандидатуру Ивана Баканова — на пост главы Службы безопасности страны, кандидатуру Руслана Рябошапки — на пост генерального прокурора.

Ранее News.ru писал, что в Верховной раде Украины создана коалиция: она состоит всего из одной фракции, которую представляет пропрезидентская партия «Слуга народа». В общей сложности в новом парламенте сформировано пять фракций. Часть депутатов предпочли внефракционный статус.