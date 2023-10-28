Словакия решила пересмотреть оборонное соглашение с США Вице-премьер Калиняк: Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США

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Роберт Калиняк

Словакия пересмотрит соглашение с США по вопросу сотрудничества в сфере обороны на более выгодных для республики условиях, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) вице-премьер и министр обороны этой страны Роберт Калиняк. Он подчеркнул, что Братислава ценит хорошие отношения с западными партнерами, но власть в стране уже не похожа «на прежние раболепные правительства».

Послу США мы на встрече передали позицию прословацкого правительства — на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов и оборонный договор [с США] необходимо пересмотреть, — написал он после встречи с послом США в Братиславе.

Речь идет о договоре, который Словакия и США заключили в феврале 2022 года. В рамках этого соглашения Вашингтон получает право пользоваться двумя словацкими аэродромами, в свою очередь Штаты обещали профинансировать модернизацию инфраструктуры Словакии на сумму в $100 млн.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума заявил, что Москва может расторгнуть ратификацию договора о запрете на проведение ядерных испытаний. Он отметил, что США данный договор подписали, но не ратифицировали. Россия, по словам главы государства, может в таком случае «повести себя зеркально».