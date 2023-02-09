Словакия пообещала передать МиГ-29 Украине Teraz: премьер Словакии Хегер пообещал направить на Украину истребители МиГ-29

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров на полях саммита Евросоюза в Брюсселе в четверг, 9 февраля, официально попросил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера о поставке истребителей МиГ-29. Об этом сообщает братиславское сетевое издание Teraz. СМИ подчеркивает, что глава словацкого кабмина пообещал сделать максимум для того, чтобы выполнить данную просьбу.

Зеленский попросил нас о помощи. Спросил о самолетах МиГ-29. Я ему ответил, что будем дома вести переговоры об этом и что общественность будет проинформирована о результатах этих переговоров, — цитирует издание слова Хегера.

Премьер отметил, что украинский лидер в ходе переговоров проинформировал словацкую сторону о текущей ситуации в стране, в том числе он рассказал о том, что в ближайшие недели ожидается более интенсивное наступление со стороны российских войск.

Хегер подчеркнул, что речь идет о переговорах на европейском уровне, поскольку истребители Словакия могла бы направить в рамках механизма ЕС, который предусматривает оплату поставок военной техники для Киева. Говоря о сроках поставок, премьер отметил, что это покажут предстоящие переговоры, однако он уже проинформировал о просьбе Зеленского министра обороны страны Ярослава Надя. По слова Хегера, словацкое правительство заинтересовано в максимально быстром окончании переговоров.

Премьер также рассказал, что украинский лидер просил его о поставках техники и боеприпасов, способных помочь защитить города Украины от обстрелов.

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вопрос о поставках Украине истребителей и дальнобойного оружия решен. Он отметил, что более подробную информацию сообщит позже.

Перед этим глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. Он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь сообщил на саммите ЕС в Брюсселе, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос поставки Киеву самолетов.