Словакия передаст Украине истребители МиГ-29

Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Истребители МиГ-29 ВВС Словакии

Словакия передаст Украине несколько своих истребителей МиГ-29, сообщает словацкий гостелеканал RTVS со ссылкой на министра обороны Ярослава Надя. Сколько именно самолетов получит украинская армия — неизвестно. По некоторым данным, всего на вооружении у Словакии состоят 11 моделей МиГ-29.

Как заявил Ярослав Надь, истребители могут поступить в распоряжение Украины в следующем месяце. За них Братислава получит деньги от Евросоюза или боевую технику от НАТО, а защищать небо над Словакией, вероятно, будут чешские и польские самолеты.

До этого министр сообщал, что самолеты снимут с вооружения к концу августа и Словакия готова обсудить их передачу. Речь шла именно об 11 истребителях МиГ-29.

В июле дал согласие продолжать поставки оружия Киеву президент Чехии Милош Земан. Он подчеркнул, что Запад должен наращивать поставки вооружения на Украину, включая дальнобойные ракетные комплексы. При этом чешский президент допустил затягивание конфликта на Украине, а также последующий рост недовольства действиями Кремля со стороны граждан РФ.