«Сливает уже совсем своих»: посол ЛНР об увольнении главы СБУ Посол ЛНР в России Мирошник о планах Зеленского уволить главу СБУ Баканова

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов

Президент Украины Владимир Зеленский, отправляя в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, «сливает уже совсем своих». Об этом в своем Telegram-канале заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, комментируя заметку Politico, в которой говорится, что украинский лидер собирается уволить высокопоставленного чиновника и своего давнего друга. По словам дипломата, страна не выдерживает такого количества непрофессиональных руководителей.

Зеленский намерен сливать уже совсем «своих своих». Такой балласт непрофессионалов страна не выдержит. Нести чушь хватит его одного, — написал Мирошник.

Ранее издание Politico, ссылаясь на слова украинских чиновников и одного западного дипломата, сообщило, что Зеленский намерен уволить главу СБУ Баканова. В статье отмечается, что недовольство работой руководителя возникло после 24 февраля.

Баканов является другом детства нынешнего президента Украины, который также руководил его предвыборной кампанией и компанией «Квартал 95».

Накануне Зеленский анонсировал реформу украинской армии, в рамках которой будет изменен подход к призыву на военную службу. Глава Украины не исключил, что она будет похожа на израильскую систему, когда годный к военной службе гражданин сначала проходит службу в Вооруженных силах и только по завершении службы получает высшее образование.