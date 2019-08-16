Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало уголовное расследование в связи с крушением вертолёта Ми-2 во Львовской области. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.
Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Львове, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту падения военного вертолёта на территории воинской части А2595 в городе Броды, — цитирует сообщение РИА Новости.
Расследование проводится в связи с нарушением правил полётов или подготовки к ним, а также в связи с нарушением норм эксплуатации летательных аппаратов, повлёкшим катастрофу или другие тяжкие последствия.
По предварительной информации, во время планового полёта Ми-2 после успешного взлёта поднялся на высоту около 4–5 метров, а затем упал на бок. На борту вертолёта находились два члена экипажа. Они не пострадали.