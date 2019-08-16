https://static.news.ru/photo/6b2d16c6-c110-11e9-92fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shamil Khakirov/Wikimedia Commons

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало уголовное расследование в связи с крушением вертолёта Ми-2 во Львовской области. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Львове, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту падения военного вертолёта на территории воинской части А2595 в городе Броды, — цитирует сообщение РИА Новости .

Расследование проводится в связи с нарушением правил полётов или подготовки к ним, а также в связи с нарушением норм эксплуатации летательных аппаратов, повлёкшим катастрофу или другие тяжкие последствия.

По предварительной информации, во время планового полёта Ми-2 после успешного взлёта поднялся на высоту около 4–5 метров, а затем упал на бок. На борту вертолёта находились два члена экипажа. Они не пострадали.

Как писал News.ru, военный вертолёт Ми-2 потерпел крушение на Украине. Инцидент произошёл в Бродовском районе Львовской области.