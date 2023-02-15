Журналист рассказал о судьбе украинского зерна Exxpress: украинскую пшеницу скормили свиньям в Испании, а не отправили в бедные страны

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Украинскую пшеницу отправили на корм свиньям в Испании вместо того, чтобы доставить ее бедным африканским странам, утверждает обозреватель Exxpress Михаэль Кох. По его словам, после заключения зерновой сделки беднейшим странам мира мало что перепало.

Евросоюз боролся за создание коридора для поставок украинского зерна морским путем, чтобы беднейшие страны не столкнулись с голодом. Но пшеница туда почти не попала, вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства, — написал Михаэль Кох.

По его мнению, такая ситуация сложилась очень просто: Испания заплатила больше денег, и Украина поставила.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН заключили так называемую зерновую сделку, в рамках которой предполагается вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Сделка является частью пакетного соглашения, по которому предусматривается в том числе разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений. По словам Москвы, эта часть договора выполнена не была.

5 февраля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество России и Турции по доставке продовольствия нуждающимся странам «беспокоит некоторые круги». По его словам, переговоры на эту тему он ведет лично с Владимиром Путиным.