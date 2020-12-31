Скончался бывший самый толстый человек Британии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Таксист и футбольный болельщик Барри Остин, которого в прошлом журналисты и фанаты окрестили самым толстым человеком Британии, скончался на 53-м году жизни.

Остин, живший в Бирмингеме и поддерживавший местный футбольный клуб «Бирмингем Сити», прославился на всю страну, когда телеканал Sky One выпустил про него документальный фильм. Мужчина в какой-то момент весил более 412 кг. Он употреблял до 29 тысяч калорий в день, в том числе выпивая до 12 литров газировки. Остин решился начать процесс похудения из-за проблем со здоровьем, ему удалось скинуть около 120 кг, сократив дневную норму калорий до 1500. В последние годы он страдал от инфекционных заболеваний и проблем с дыханием, пишет The Sun.

Разбитое сердце — всё, что я могу сейчас сказать. Найди покой в раю, большой человек моей жизни Барри Остин, — написала в соцсетях приёмная дочь умершего Данни Луиз.

«Бирмингем Сити» выразил соболезнования в Twitter.

Глубоко опечалены новостью о кончине нашего преданного фаната. Его любовь к команде была неоспоримой. Покойся с миром, Баз, — гласит сообщение клуба.

We are saddened to hear of the passing of lifelong Bluenose, Barry Austin.



His love for Blues was unquestionable. May you rest in peace, Baz. pic.twitter.com/EBD1UgyA7g — Birmingham City FC (@BCFC) January 1, 2021

Ранее Наталья Руденко, в прошлом носившая неофициальное звание самой толстой женщины России, рассказала, как ей удалось похудеть на 150 кг, передавал NEWS.ru.