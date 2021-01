Скончался бывший самый толстый человек Британии

Остин, живший в Бирмингеме и поддерживавший местный футбольный клуб «Бирмингем Сити», прославился на всю страну, когда телеканал Sky One выпустил про него документальный фильм. Мужчина в какой-то момент весил более 412 кг. Он употреблял до 29 тысяч калорий в день, в том числе выпивая до 12 литров газировки. Остин решился начать процесс похудения из-за проблем со здоровьем, ему удалось скинуть около 120 кг, сократив дневную норму калорий до 1500. В последние годы он страдал от инфекционных заболеваний и проблем с дыханием, пишет The Sun.

«Бирмингем Сити» выразил соболезнования в Twitter.